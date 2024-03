E' finita con l'assoluzione per non aver commesso il fatto il processo a carico di un donna di 71 anni di Formia accusata di aver aggredito e ferito il marito con un paio di forbici. Episodio risalente al 24 giugno del 2016, quando l'uomo aveva chiamato la polizia per le lesioni ad una mano ed era stato soccorso presso il Dono Svizzero e curato con alcuni punti di sutura.

Da quel momento era stato aperto un fascicolo di indagine sulla signora A.P., difesa dall'avvocato Francesco Ferraro. nel corso del dibattimento che si è svolto davanti al Tribunale di Cassino quanto accaduto è stato ricostruito sotto altra veste. In specie dalle verifiche sullo Sdi della presunta parte offesa sono emerse diverse denunce della donna per diverse aggressioni da parte del marito, il quale aveva anche attuato una serie di atti vessatori nei confronti della donna. Insomma un quadro assai diverso da quello descritto dal marito nella denuncia, nella quale si narrava di una lite avvenuta quel 24 giugno per futili motivi e solo perché la signora stava cercando le chiavi della macchina e non le aveva trovate.

In realtà, anche in base alle dichiarazioni dei testimoni escussi in aula, la signora A.P. quel giorno era stata afferrata per il collo dal marito davanti ai nipoti e lei nel tentativo di divincolarsi ha usato le forbici da cucina ferendolo alla mano. Nelle motivazioni della sentenza pubblicata in questi giorni si legge che la versione della originaria parte offesa non aveva convinto e ancora meno le dichiarazioni fatte in aula, che sono state giudicate generiche e fumose.

«Quella sera - ha detto la donna - ci fu l'ennesima discussione col mio ex marito (in quel momento era stata avviata la separazione ndc)... purtroppo oltre alle parolacce, alle offese, alle botte, c'è stato un contatto fisico... mi prese per la gola e mi alzò davanti ai bambini, mi bloccò al muro.. io per svincolarmi in quel momento, avendo in mano le forbici per pulire il pesce, lo toccai sulle mani e quando arrivò la polizia, chiamata da me, trovò questo sangue sulle mani. Anche io andai in ospedale e avevo tutti i segni della violenza, sulla gola e sulla schiena.. c'erano stati molti altri episodi di questo tipo.. erano anni che le cose andavano così... era un continuo di queste aggressioni... a giugno c'era stato un evento, un altro ad aprile.. quel giorno era presente mio fratello al quale ho sempre chiesto aiuto per questi episodi, perché non era la prima volta che succedeva... lui era lì per farmi compagnia e per cercare di sedare questi momenti».

Dunque la sequenza dei fatti riportata nella denuncia della presunta parte offesa non ha trovato riscontro probatorio ed è apparsa come una sorta di vendetta perché la signora aveva chiesto la separazione, stava dunque per porre fine alle vessazioni durate molti anni.