Incidente mortale a Formia in località Santa Croce, nei pressi dell'area industriale di Penitro. Nella tarda mattinata di oggi, presso la Strada Regionale 630 si è verificato un grave sinistro stradale che ha visto coinvolti un autocarro condotto da un uomo 35enne di Spigno Saturnia (LT) ed uno scooter condotto da un 17enne di Formia.

Il centauro è rimasto gravemente ferito tanto da necessitare il trasporto in eliambulanza presso un ospedale di Roma, ma stante l'aggravarsi in volo del suo quadro clinico veniva trasportato presso il Santa Maria Goretti di Latina, dove poco dopo il ricovero è deceduto.

Sul posto per i rilievi del caso interveniva personale della Polizia Locale di Formia (LT) coadiuvato nella gestione della viabilità da Carabinieri della locale Stazione.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in quanto il sinistro si è verificato all'incrocio tra la statale 630 e lo svincolo della superstrada Formia Garigliano.