Sempre a Campoverde nella giornata del 5 febbraio i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà, una cittadina classe 2001 domiciliata a Campoverde per il reato di evasione, poiché la stessa si era arbitrariamente allontanata dalla propria abitazione ove era sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare.

Nella giornata del 5 febbraio a Campoverde, nel territorio di Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà una cittadina classe '96 domiciliata a Campoverde per il reato di "furto con destrezza": è ritenuta, infatti, responsabile del furto di una catenina d'oro perpetrato ai danni di un cittadino classe '66 residente a Nettuno.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli