Misura cautelare degli arresti domiciliari. E' quella che ha eseguito nei giorni scorsi la polizia a carico di un cittadino fondano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 30 settembre dello scorso anno, quando il personale del Commissariato fondano trasse in arresto in flagranza di reato - all'esito di una perquisizione domiciliare - un ragazzo residente a Fondi trovato in possesso di 1015,65 grammi di hashish suddivisi in dieci panetti e 333,32 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e a coltelli intrisi di sostanza.

Il Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, aveva convalidato l'arresto emettendo in seguito a suo carico la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e della permanenza notturna in casa.

Ma la Procura della Repubblica di Latina, ritenendo che la misura cautelare applicata al caso non fosse in grado di elidere il pericolo di reiterazione del reato in considerazione della presunta conoscenza da parte dell'arrestato dei canali di approvvigionamento e comunque dei soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti e della rete di acquirenti, aveva proposto appello al Tribunale di Riesame di Roma che, accogliendo la richiesta, ha disposto gli arresti domiciliari. Misura che è divenuta definitiva.