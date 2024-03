L'episodio è avvenuto quando entrambi - durante l'orario di lavoro - si sarebbero trovati nella stessa stanza, in un ambulatorio, a quel punto - secondo quanto sostenuto - il 56enne ha chiuso la porta a chiave, si sarebbe sbottonato i pantaloni abbassandosi gli slip e avrebbe cercato di avere un rapporto sessuale con la donna.

Secondo quanto ricostruito dalla parte offesa che aveva presentato una denuncia, l'indagato che lavora in una struttura sanitaria di Latina, avrebbe cercato un approccio di natura sessuale con la donna, si tratta di una coetanea che è stata palpeggiata.

Un uomo di 56 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una donna, una collega di lavoro che lo ha denunciato per il reato di violenza sessuale.

