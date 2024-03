Il fenomeno non si ferma. Arrivano altre due segnalazioni di bikinioff, l'applicazione sul cellulare utilizzata da alcuni adolescenti che hanno spogliato due compagne. Lo hanno fatto con foto prese dai social e le immagini sono state pubblicate su una chat con logiche ripercussioni per le due ragazzine che hanno 14 anni. Nel giro di poche ore le immagini sono diventate virali e le foto hanno iniziato a circolare velocemente.

E' successo in un istituto superiore del capoluogo pontino. Anche in questo caso emerge un particolare rilevante: gli adolescenti non pensano alle conseguenze delle loro azioni che possono avere effetti gravi sia sulle vittime che su di loro: rischiano una denuncia. Le vittime di questo ultimo episodio registrato nei giorni scorsi, sono due studentesse che hanno informato subito i genitori e sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Per le due vittime si è trattato di un grave abuso che può anche lasciare cicatrici in una età delicata e fondamentale per lo sviluppo psicologico