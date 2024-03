Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo l'Ufficio Scolastico Provinciale ha provveduto all'emissione dei decreti di esclusione dei candidati insegnanti, dalla graduatoria, con il contestuale annullamento dell'assegnazione di incarico a tempo determinato per sedici concorrenti che avevano dichiarato titoli, poi risultati inesistenti, emessi dall'Università degli Studi "Link Campus University" di Roma, ovvero l'istituto che finora ha risposto più velocemente alle indagini delle scuole che hanno assunto i supplenti e hanno quindi dovuto verificare, come previsto dalla legge, la regolarità dei loro titoli.

I controlli incrociati avviati dalle scuole pontine hanno smascherato una trentina di aspiranti insegnanti, anche di sostegno, che avevano ottenuto l'assegnazione di una cattedra a tempo determinato, quindi col ruolo di supplente, senza averne i requisiti. Tra le verifiche ordinarie, che periodicamente consentono di accertare l'assenza dei titoli necessari, si è registrato un numero anomalo di candidati, tutti in posizione di prima fascia nella graduatoria provinciale, che hanno dichiarato la partecipazione a corsi di abilitazione all'insegnamento o peggio hanno dichiarato di essere in possesso del diploma di specializzazione, ma sono stati sconfessati dall'università che sostengono di avere frequentato, quindi hanno attestato il falso. Tutti sono stati rimossi dall'incarico, comunque potranno fornire le controdeduzioni nel provvedimento disciplinare e hanno la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo, ma chi ha fornito dichiarazioni mendaci sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

