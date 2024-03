Un grave incidente stradale si è registrato nella prima serata di ieri all'incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci, alle porte del centro di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale del capoluogo, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un'auto ha travolto in pieno una bicicletta, sulla quale viaggiavano un uomo di trent'anni circa e il figlio di quattro anni, entrambi caduti sull'asfalto dopo l'impatto.



L'incidente si è registrato intorno alle 19 di ieri in circostanze ancora da chiarire in maniera dettagliata. Stando comunque a una prima ricostruzione, il ciclista con bimbo al seguito e l'automobilista viaggiavano in direzioni opposte su viale Kennedy quando il conducente della vettura, una Seat Leon, avrebbe compiuto la manovra per imboccare viale Vespucci tagliando la strada al ciclista. L'impatto è stato violento, come dimostra anche il parabrezza sfondato, tant'è vero che padre e figlio hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti per le cure e gli accertamenti medici.