Nella serata di mercoledì 6 marzo, i Carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con la Questura di Latina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Aprilia, Polizia Locale di Aprilia, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Forestale di latina, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Al termine dei controlli il personale del N.I.L. deferiva in stato di libertà un cittadino indiano classe 66 residente ad Aprilia, commerciante di autolavaggio per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con sospensione dell'attività imprenditoriale, sanzionandolo per la somma di euro 11.627,57. Inoltre è stato deferito in stato di6 libertà un cittadino turco classe 91 residente ad Aprilia titolare di un'attività di rosticceria, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sanzionandolo per la somma complessiva di euro 9.112,57.

Il personale del Nucleo Forestale invece, contestava un illecito amministrativo a un cittadino egiziano classe 85 residente ad Aprilia titolare di una frutteria, per commercializzazione di borse in plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge, per un importo di euro 5.000,00.

Gli accertamenti effettuati dal personale del NAS hanno portato alla contestazione, nei confronti di un cittadino indiano classe 94 residente ad Aprilia e titolare di un'attività commerciale, per carenze igienico-sanitarie, sanzionato per un importo di euro 1.000,00. Sempre il personale del NAS contestava a un cittadino albanese classe 66 residente ad Aprilia (LT) titolare di un'attività commerciale, una sanzione amministrativa per gravi carenze igienico-sanitarie con proposta di chiusura dell'attività per un importo di euro 1.000,00;

Nel contesto del servizio, sono stati controllati 19 soggetti sottoposti a regime degli arresti domiciliari.

In esito al monitoraggio della circolazione stradale, sono stati controllati 86 persone e 37 veicoli ed elevate n. 2 segnalazioni per violazione al codice della strada.

Infine veniva deferito in stato di libertà un cittadino classe 2003 residente ad Aprilia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il predetto, a seguito di una perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di gr 24,03 di sostanza stupefacente di tipo hashish e n. 2 coltelli da cucina uno della lunghezza di 18 cm di cui 8 cm di lama e uno di lunghezza di 28 cm di cui 16 cm di lama, entrambi intrisi di sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione.