Nel pomeriggio del 6 marzo, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un cittadino classe 70, residente nella stessa cittadina. La misura cautelare è stata presa a seguito della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a cui l'uomo era stato sottoposto il 1 febbraio scorso. La decisione di applicare gli arresti domiciliari quindi è stata presa per garantire maggiore sicurezza della persona offesa e per evitare ulteriori episodi di contatto non autorizzato.