Nella mattinata di mercoledì 6 marzo, i Carabinieri della stazione di Sezze hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 73 residente nella stessa città per furto aggravato. L'uomo è stato denunciato in seguito alla segnalazione del Sindaco di Sezze.

L'indagine condotta dai Carabinieri ha portato alla luce il coinvolgimento del cittadino nel furto di ben 45 tombini in ghisa. Questi materiali erano stati rubati in diverse vie del centro storico di Sezze tra i mesi di gennaio e febbraio di quest'anno.

Il furto dei tombini ha creato non solo un danno economico alle casse comunali, ma ha anche rappresentato un rischio per la sicurezza dei cittadini, in quanto lasciava esposte delle aperture potenzialmente pericolose.