Un incidente tra più auto provoca un ferito e paralizza il traffico sulla Pontina. Lo scontro che ha coinvolto quattro vetture si è verificato oggi intorno alle ore 18 al chilometro 43,600 in direzione Sud, all'altezza dei vivaio Tesei, un tamponamento tra più mezzi tra i quali una Fiat Panda, una Kia Sportage e una Fiat 500. Sul posto sono prontamente arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato una persona rimasta ferita nell'impatto al pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi che saranno utili a stabilire la dinamica del sinistro. A causa del tamponamento si sono formate code chilometriche sulla Pontina, causando notevoli disagi ai tanti automobilisti che in quel momento stavano rientrando a casa.

