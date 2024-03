Continuano in maniera serrata i servizi interforze ad alto impatto per il controllo del territorio di Aprilia.

Martedì sera una nuova operazione ha visto in azione i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, in coordinamento con la Questura di Latina, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Aprilia e la Polizia Locale, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Latina, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazione e Sanità.



Nel corso della serata sono state passate al setaccio diverse attività commerciali della città. Nell'ambito di questa operazione il personale del Nil ha sospeso la licenza di un autolavaggio in via Mascagni per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, denunciando il titolare (un cittadino indiano di 58 anni) e sanzionandolo con una multa di 11.627 euro. Sempre i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro - riscontrando violazioni in materia di sicurezza - hanno deferito in stato di libertà un cittadino turco di 33 anni titolare di una rosticceria, multandolo per 9.112 euro. Il Nucleo Forestale ha invece contestato un illecito amministrativo con una sanzione di 5mila euro al titolare di una frutteria, un 39enne egiziano residente ad Aprilia, per commercializzazione di borse in plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge.