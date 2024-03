Nella mattinata di giovedì 7 marzo a San Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione della denuncia-querela sporta da una 49enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà un 19enne di San Felice Circeo per il reato di truffa. Il giovane, tramite una piattaforma messaggistica, faceva credere alla vittima di essere un Agente di Polizia Postale, riferendo che la sua carta di credito prepagata era bloccata. Così attraverso artifizi e raggiri riusciva a farsi accreditare su una carta prepagata a lui intestata, la somma di euro 992,00, facendo credere alla 49enne che con tale somma avrebbe provveduto allo sblocco della sua carta.

