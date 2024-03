Nella mattinata di giovedì 7 marzo a Prossedi, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione della denuncia-querela sporta da un cittadino classe 67 residente a Priverno, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti rispettivamente un cittadino classe 36 residente a Prossedi, un cittadino nigeriano classe 89 residente a Norma e un cittadino classe 77 residente a Prossedi per il reato di truffa.

I predetti, mediante artifizi e raggiri, contattavano telefonicamente la vittima e riuscivano a farsi accreditare su due carte di credito prepagate, denaro per una somma complessiva di euro 4.883,00 con la falsa promessa di ottenere grandi rendimenti mediante investimenti con il trading online.