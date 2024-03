Nel corso della giornata di giovedì a Terracina i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 2003 residente a Pontinia per il reato di porto abusivo di arma bianca.

Il giovane, di 21 anni e di origini indiane, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito durante una perquisizione personale. Tuttavia, ha cercato di giustificare il possesso del coltello spiegando che esso era parte di una regola di vita della comunità Sikh, a cui appartiene, che prevede di portare al seguito un pugnale chiamato Kirpan.

Per i cittadini Sikh, il possesso del Kirpan è un impegno per il rispetto di sé e per la propria libertà di spirito. Inoltre, rientra fra i loro obblighi religiosi quello di mostrare chiaramente la propria identità religiosa in pubblico, simboleggiata dalle cosiddette "cinque kappa".

Le cinque kappa includono kesh (capelli e barba lunghi e mai tagliati), kamba (un pettine che va tenuto fra i capelli per tenerli ordinati e puliti), kara (un braccialetto come simbolo dell'attaccamento a Dio), kachera (un indumento che copre le parti intime come segno di rispetto verso se stessi) e appunto il Kirpan (il coltello).

Si tratta quindi di una pratica religiosa profondamente radicata nella comunità Sikh, che va rispettata e compresa per evitare equivoci. Tuttavia, nel contesto della legge italiana sul possesso di armi bianche, il giovane è stato deferito per il reato di porto abusivo.