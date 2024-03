Polizia in lutto per la morte di Patrizia Cavallini, è stata per molti anni in servizio in Questura a Latina a partire dal 2005 dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di dirigente del Reparto Volanti, uno tra i più importanti. Prima di arrivare nel capoluogo pontino è stata a Pisa. Era una donna molto determinata e dotata anche di profonda umanità. Molti colleghi che hanno lavorato con lei si ricordano di lei. La sua carriera era iniziata nel 1971 quando è entrata in Polizia e ha partecipato a oltre cento missioni, tra cui quella durante il terremoto del 1980 in Irpinia. Ha sempre ricordato con grande orgoglio di essere rimasta sul posto per due mesi dormendo dentro una Fiat 127. Abitava a Nettuno una città a cui è sempre stata profondamente legata.