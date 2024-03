Momenti di tensione giovedì pomeriggio prima dell'inizio della partita di calcio valevole per il campionato di Serie C tra Latina e Juve Stabia che si è giocata allo Stadio Domenico Francioni.

All'esterno dell'impianto di piazzale Prampolini, un'auto, con a bordo alcuni tifosi ospiti in base ai primi riscontri non ha raggiunto l'area del settore in via Volturno. Alcuni supporters di casa hanno affrontato i tifosi ospiti e la vettura - in base a quanto è emerso - è stata danneggiata sia su una fiancata che sul lunotto posteriore.

Sui social sono state pubblicate alcune foto relative al danneggiamento del veicolo e ad una sciarpa gialloblu sottratta agli ospiti. Subito dopo è ritornata la calma.

La partita era considerata a rischio da parte dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ed è stato imponente il servizio d'ordine. L'organo ministeriale aveva preso in esame i precedenti e i rapporti tra le due tifoserie. L'unico episodio registrato è avvenuto prima dell'inizio del match; a fine partita sotto il profilo dell'ordine pubblico è andato tutto liscio, senza alcun problema. Da Castellammare di Stabia erano arrivati nel capoluogo pontino mille tifosi.