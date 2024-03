Sono entrati in azione in pieno giorno, quando nel fast food c'erano già dei clienti. In due, con il volto travisato da un cappuccio e uno scaldacollo, si sono diretti alle casse, con uno di loro che ha mostrato di avere una pistola nascosta sotto il giubbotto per farsi consegnare il bottino prima di fuggire a piedi. Una rapina consumata in pochi istanti ieri all'interno del ristorante McDonald's di via delle Province, con i due banditi che sono stati fotografati da alcuni testimoni con il proprio smartphone mentre scappavano. Questi elementi, insieme alle immagini delle telecamere private e pubbliche, potrebbero essere d'aiuto agli agenti della Polizia di Stato impegnati nelle indagini.