Si allarga ancora in modo preoccupante la schiera dei docenti, sono una trentina, con titoli di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze fasulli, non riconosciuti e contrari alle dichiarazioni rese dalle università. La vicenda, che ha provocato la rimozione dall'incarico dei docenti su diverse cattedre nelle scuole della provincia, è stata segnalata ieri dall'ufficio scolastico provinciale di Latina ai carabinieri del comando provinciale che ora si occuperanno di vagliare tutte le carte e valutare se ci siano errori negli iter procedurali ed eventuali profili di responsabilità penale.



Ieri sono stati pubblicati nell'albo pretorio dell'ufficio scolastico provinciale altri 4 decreti, due che correggevano atti precedenti per meri errori materiali e due nuovi. In uno di questi la docente è stato esclusa e il suo incarico annullato per aver dichiarato di avere ottenuto il titolo di abilitazione sul sostegno frequentando l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l'Ateneo che a sua volta l'ha sconfessata dichiarando che «non ha conseguito alcun Corso di specializzazione per il sostegno – scuola primaria presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa». Un caso in fotocopia agli altri diciotto emersi in questi giorni di altrettanti docenti di cui non risulta l'iscrizione alla Link Campus University di Roma, l'Ateneo che ha dichiarato che i loro nomi sono assenti dagli archivi e non hanno mai presentato domanda di partecipazione al concorso per l'abilitazione all'insegnamento. Un altro decreto è invece uguale agli otto precedenti di questi giorni e chiama in causa un liceo magistrale della provincia di Caserta che in realtà non esiste. A Caserta c'è infatti l'istituto paritario tecnico Garibaldi (a cui il Ministero sembra abbia tolto la parità un anno fa) e non il liceo magistrale, il tipo di scuola che fino al 2002 dava la possibilità, con il diploma, di avere un titolo abilitante per infanzia e primaria.