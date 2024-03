Ci sarà una appendice penale per il caso delle due minori spogliate con l'applicazione Bikinioff. Adesso si indaga per il reato di molestie sessuali. E' questo quanto emerge nell'inchiesta, scattata a seguito della denuncia dei genitori di una adolescente che frequenta l'Istituto Tecnico commerciale Vittorio Veneto - Salvemini di viale Mazzini a Latina. La ragazzina è stata vittima, insieme ad una coetanea, della nuova e insidiosa applicazione creata con l'intelligenza artificiale. Il caso era stato registrato nei giorni scorsi e nel giro di pochissimo tempo aveva fatto il giro della scuola. Il padre e la madre della studentessa, vittima dell'episodio, si sono presentati al Comando Provinciale di Latina e hanno denunciato il fatto chiedendo l'esercizio dell'azione penale. Il caso - come previsto in questi casi - è finito al Tribunale per i Minori di Roma competente per i reati commessi dai ragazzi che non hanno 18 anni.



La ricostruzione di quello che è avvenuto martedì poco prima del suono della campanella e alla fine delle lezioni sembra chiara alla luce di quanto è emerso e sulla scorta di diverse testimonianze.

I carabinieri sono intervenuti chiamati dalla scuola per scongiurare uno scontro tra giovani. A scatenare la reazione di un gruppo di ragazzi è stato l'utilizzo di Bikinioff: uno studente ha usato una foto di una ragazza sfruttando l'applicazione di intelligenza artificiale.