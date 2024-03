Nella serata dell'8 marzo a Terracina i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con la Questura di Terracina, Guardia di Finanza di Terracina, Polizia Locale di Terracina, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e al termine dei controlli:

Al termine dei controlli il personale del N.I.L. ha deferito in stato di libertà un cittadino classe '67 residente a Terracina, titolare di un'attività commerciale per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con sospensione attività imprenditoriale, sanzionandolo per ammende per complessivi euro 2.278,14 e sanzioni amministrative per euro 2.500,00.

Allo stesso tempo i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato alla stessa attività la sanzione amministrativa, per mancato rispetto degli obblighi in materia di rintracciabilità, per complessivi euro 1.500,00 e sequestrato amministrativamente 50 kg circa di alimenti (prodotti carnei, ittici, dolciari, pane) privi di tracciabilità del valore di euro 1.000.

Sempre il personale del N.A.S. ha contestato a un cittadino classe '95 residente a Terracina titolare di un'attività' commerciale, la sanzione amministrativa per l'inottemperanza per le procedure di autocontrollo HACCP e norme inerenti la tenuta delle apparecchiature di controllo alcolemico per sanzioni amministrative per complessive euro 6.800,00.

In esito al monitoraggio della circolazione stradale, sono stati controllati 111 soggetti e 63 veicoli, elevate 2 sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di euro 200,00 Nel contesto infine, sono stati controllati 4 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

Sempre corso della giornata del 8 marzo i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti scaturiti in merito a una denuncia-querela sporta da un cittadino classe '73 residente a Terracina, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe '78 residente anch'egli a Terracina per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e sostituzione di persona. L'uomo è ritenuto responsabile di aver asportato dal furgone del denunciante, parcheggiato in una via del centro di Terracina, un bancomat e successivamente di aver fraudolentemente effettuato alcuni prelievi per un totale di euro 550,00 presso uno sportello ATM di una banca di Gaeta.