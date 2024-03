Non solo rifiuti casalinghi che qualche incivile si ostina a non differenziare con attenzione o a conferire negli spazi - pubblici - in giorni in cui non dovrebbe. Sulle strade di Aprilia si può vedere di tutto. Dai materassi al mobilio, ma anche tante carcasse di auto. La discarica a cielo aperto che da anni è stata realizzata nell'area parcheggio che si trova tra via La Gogna e la centrale turbogas, è uno dei luoghi preferiti da criminali e incivili per disfarsi di qualsiasi tipo di rifiuto. Auto e veicoli rubati, ma anche rifiuti di ogni genere.

Ma anche sulle strade delle periferie è possibile imbattersi in carcasse di auto lasciate lì da tempo, settimane, ma anche mesi. Abbiamo nel tempo ricevuto diverse segnalazioni. La prima da alcuni residenti di via Vanzina, una traversa di via Carroceto, dove per settimane cumuli di rifiuti erano stati lasciati sul posto, a pochi metri di distanza dalla carcassa di una vettura che, ci hanno riferito, era stata segnalata anche mesi prima.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni identiche da alcuni abitanti della zona Selciatella. Chi cammina o percorre una delle sue traverse, via Chienti, deve fare attenzione perché la carreggiata in parte è occupata dai resti di un veicolo abbandonato usato, mesi fa, forse anche come dormitorio. Oggi colma di rifiuti.

Altra situazione identica, lungo via Bondone, nota ai più come una delle tante strade denominate via Pian di Frasso. Questa addirittura si trova in un piazzale, in mezzo.

Il problema con questo tipo di rifiuto, è che è considerato un rifiuto speciale. L'azienda che si occupa della raccolta ad Aprilia, che dovrebbe intervenire, spesso deve attendere che l'amministrazione dia il proprio benestare visto che le spese per la rimozione, ma soprattutto per lo smaltimento sono piuttosto ingenti. Senza contare poi, la possibilità che si tratti di mezzi oggetto di denuncia di furto, il che complica e non poco le cose. Se dovesse essere presa in carico, la carcassa dovrebbe essere messa in qualche deposito in attesa di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria.