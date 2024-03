Sono passati esattamente 27 anni dal 9 marzo 1997, quando furono uccisi Patrizio Bove ed Elisa Marafini. Per quel duplice omicidio avvenuto nel centro storico di Cori, l'unico imputato e condannato con sentenza definitiva è stato il 54enne di Cisterna Marco Canale. Dopo 22 anni di detenzione in carcere era uscito nel 2019 ricominciando una seconda vita da uomo libero, terminata nelle scorse ore a seguito dell'ordinanza di arresto eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna insieme ai colleghi della Questura di Latina. E' l'aggravamento di una misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex marito della sua attuale compagna, dopo la denuncia dell'uomo. Il reato ipotizzato è stalking.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli