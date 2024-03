Nel corso della giornata di venerdì 8 marzo a Latina, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, davano esecuzione all'ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei confronti di un cittadino classe 87 residente a Latina, responsabile del reato di estorsione e violazione legge sulle armi commessi a Roma nell'anno 2013. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina per espiazione della pena di anni 5 e mesi 4

