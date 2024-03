Nel corso della giornata di venerdì 8 marzo a Itri, i Carabinieri della locale Stazione, davano esecuzione del decreto di revoca del beneficio degli arresti domiciliari emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di cittadino classe 95, già gravato da precedenti di polizia e al cui carico figura una pena irrogata dal Tribunale di Cassino nel 2021, attualmente scontante in regime di arresti domiciliari nel comune di Itri.

Il provvedimento in parola veniva emesso a seguito dell'arresto dello stesso avvenuto da parte dei militari di Itri lo scorso 3 marzo, quando durante un controllo svolto in arco notturno risultava evaso dalla propria abitazione per recarsi, stante dalle informazioni all'epoca acquisite, presso un bar della zona.

I militari messisi immediatamente alla ricerca del prevenuto lo riuscivano a rintracciare di lì a poco mentre ripercorreva la strada di ritorno verso la propria abitazione e una volta vistosi scoperto non riusciva ad addurre giustificati motivi alla propria illecita condotta.

Per tali ragioni, di concerto con l'A.G. della Procura della Repubblica di Cassino, il giovane veniva tradotto dai carabinieri presso il proprio domicilio in attesa di un nuovo giudizio per l'inottemperanza commessa