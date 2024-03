A 24 ore di distanza da quello messo in atto a Terracina venerdì, anche a Fondi si è registrato un servizio straordinario di controllo del territorio ad "alto impatto" da parte dei carabinieri, nel caso specifico della Tenenza locale, in coordinamento con la Questura di Latina, col Comando provinciale della Guardia di Finanza, con la Polizia Locale di Fondi e col supporto del personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Latina, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

Un dispiegamento di forze, quello di sabato, che ha portato a diversi risultati. Il personale del NIL ha denunciato in stato di libertà un residente fondano di 26 anni, e titolare di un esercizio commerciale, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la mancata redazione del documento di valutazione rischi. Immediata la sospensione dell'attività imprenditoriale e titolare sanzionato per diverse irregolarità di complessivi 9.112,57 euro e l'aggiunta di sanzioni amministrative pari a 2.500 euro. Alla stessa attività commerciale il NAS ha contestato la sanzione amministrativa per aver omesso di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare, per complessivi 440 euro, ed effettuato prescrizione per "carenze nei requisiti igienico sanitari. Sempre il personale del NAS ha sanzionato a livello amministrativo un residente di 28 anni e titolare anch'egli di un'attività commerciale per aver omesso di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare, per complessivi 440 euro, ed effettuato prescrizione per carenze nei requisiti igienico-sanitari.

I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno rintracciato e tratto in arresto in ottemperanza dell'ordine di esecuzione emessa dalla Procura Generale presso la corte d'Appello di Roma un residente di 66 anni, gravato da precedenti di polizia, che deve espiare la pena residua di 4 anni, 8 mesi e 29 giorni di reclusione, Per lui anche 1.000 euro di multa nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della pena. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.

Gli stessi carabinieri della Tenenza di Fondi hanno anche denunciato in stato di libertà un residente di 50 anni, gravato da precedenti di polizia, perché sorpreso alla guida del veicolo di proprietà della madre 76enne sotto effetto di alcol: posto ad accertamenti alcolemici mediante l'etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 4.43. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.

A conclusione del monitoraggio della circolazione stradale, inoltre, sono stati controllati 77 soggetti e 57 veicoli, elevata una sanzione per violazione al codice della strada per un totale di 42 euro e sono stati controllati 20 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.