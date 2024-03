La folla di clienti e le lunghe code di auto che si registrano quasi ogni fine settimana hanno fatto scattare controlli mirati della Polizia Locale per l'attività commerciale situata all'altezza del chilometro 68,6 della strada Pontina, all'altezza dello svincolo di via Albanese. In seguito ai pesanti disagi registrati domenica 18 febbraio, quando la statale 148 era andata in tilt a causa del flusso di famiglie che si recavano nel negozio, oltre che per la sosta selvaggia lungo la stessa Pontina e sulle aiuole della complanare che aveva reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, gli agenti del Nucleo di polizia ambientale del Comune hanno avviato una serie di verifiche sull'attività commerciale che spopola sui social network.



Innanzitutto la Polizia Locale ha rilevato che la superficie di vendita della merce era stata ampliata, senza la necessaria autorizzazione, anche all'esterno del negozio, occupando una parte del piazzale antistante. Circostanza, questa, che ha fatto scattare una sanzione amministrativa di oltre 7.000 euro. Ma le verifiche a questo punto proseguono per vagliare altri aspetti, anche e soprattutto alla luce dell'impatto che l'esercizio commerciale produce sulla viabilità.