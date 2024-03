E' affetto da cardiopatia ipertensiva ed in attesa di subire un intervento al ginocchio per una protesi compartimentale. Da giovedì notte ha portato con sé alcune coperte per dormire davanti alla sede del Comune di Terracina, in Piazza Municipio, da dove non si è più spostato se non per esigenze fisiologiche. Roberto Polizzi, 64enne di origini siciliane trapianto all'ombra del Tempio di Giove, tanti lavori stagionali alle spalle e fino a qualche giorno fa ospite, insieme a una decina di persone, a "Villa Bonsignore", la struttura del Don Orione di Piazza della Libertà gestita da don Giuseppe Bisceglia che Polizzi, di fatto portavoce dei senzatetto della città, ha dovuto lasciare per la scadenza del periodo di alloggio previsto.

"Ringrazio il parroco per tutto quello ha fatto per me e che continua a fare per gli altri ospiti della struttura di accoglienza - dice Polizzi che lì dentro ci entrò per la prima volta nel 2019 -, ma adesso sono qui davanti al Municipio per testimoniare l'urgenza di trovare un tetto sopra la testa. Oltre al mio, ci sono altri due casi da risolvere al più presto perché le nostre condizioni di salute non ci consentono di vivere in mezzo alla strada, trovando rifugi di fortuna. La mia protesta è volutamente plateale perché vogliamo essere ascoltati dall'Amministrazione".