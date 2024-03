Da sette anni è prigioniera delle barriere architettoniche, vale a dire di dieci gradini che le precludono la mobilità per urgenti e imprescindibili controlli tesi a evitare la cecità e altre criticità di salute. La vicenda vede vittima una donna anziana e gravemente invalida, che vive a Scacciagalline, quartiere popolare di Formia.



Da sette lunghi anni, è confinata all'interno della propria abitazione, impossibilitata a uscire a causa delle barriere architettoniche invalicabili che la circondano in un'infrastruttura inaccessibile. Per raggiungere l'ascensore, necessario per accedere all'esterno, è costretta a superare dieci scalini che, per lei, rappresentano una montagna invalicabile, considerato che la donna utilizza una sedie a rotelle, in quanto i suoi arti inferiori sono totalmente bloccati. L'Ater, ente che gestisce queste case, è stato più volte sollecitato anche da figure istituzionali regionali e comunali che hanno chiamato i vertici dell'ente, cui la donna versa puntualmente la quota mensile del canone d'affitto per l'appartamento popolare.

L'Ater ha assicurato il suo interessamento e ha inviato, per due volte, tecnici per un opportuno sopralluogo. Anche l'inquilina dirimpettaia, conscia della gravità del problema, ha dato il suo placet all'attivazione di un bracciolo metallico sul quale fare scorrere una carrozzina con cui la signora avrebbe potuto raggiungere il piano strada, data l'impossibilità a due portatori di sollevarla e scendere in sicurezza, camminando in fila verticale, le strette scale e alzando un peso di oltre 130 kg. Per venire incontro ai consigli dei tecnici Ater, la signora ha cambiato la costosa carrozzella ma, dopo qualche tempo, per interposto interlocutore, l'Ater ha fatto sapere di "non avere fondi" per realizzare quanto promesso.