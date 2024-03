Quattro colpi di pistola contro un'auto. Erano appena scattate le 10 di questa mattina quando da un'auto in transito qualcuno avrebbe esploso almeno quattro colpi di pistoli contro una vettura parcheggiata lungo via Aldo Moro ad Aprilia. Un episodio consumatosi alla luce del giorno e lungo una delle strade più trafficate della città. Alcuni residenti e commercianti avrebbero udito nettamente quattro esplosioni dirette verso una auto grigia, forse una Golf.

