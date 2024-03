Sbanda con l'auto nel centro storico di Cisterna restando coinvolto in un incidente autonomo, poi dai successivi controlli emerge che guidata sotto l'influenza dell'alcool. Per questo motivo sabato sera i Carabinieri locale stazione di Cisterna hanno deferito in stato di libertà, un cittadino di 35 anni residente a Velletri al quale è stata ritirata la patente di guida ai fini della prevista sospensione ed il veicolo, intestato allo stesso conducente, veniva sottoposto al fermo preventivo per giorni 30 in attesa di successive determinazioni da parte della competente Prefettura di Latina. L'uomo, era stato coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto nel centro storico di Cisterna di Latina non riportando gravi traumi e rifiutando il trasporto in ospedale da parte del 118 intervenuto sul luogo del sinistro Lo stesso sottoposto ad accertamento alcolemico dai militari operanti, veniva riscontrato positivo all'accertamento strumentale che rilevava un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Al momento del sinistro, a bordo del veicolo, oltre al conducente,c'era anche un 28enne di Cisterna che fortunatamente non ha riportato gravi traumi nel sinistro.