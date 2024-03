Una donna viene investita da un'auto che poi finisce contro l'altra vettura che stava percorrendo via delle Palme in senso opposto. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto ad Aprilia intorno alle 14.20 che ha coinvolto una Peugeot 208 e una Megane Scenic. Il pedone rimasto ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118, sul posto per eseguire i rilievi e accertare la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno inoltre provveduto a chiudere la strada nel tratto compreso tra via Augusto e via De Gasperi