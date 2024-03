Drammatica scoperta, nella tarda mattinata di oggi, alle porte del centro di Latina. Tra gli alberi di un'area incolta lungo viale Cervone, alle spalle delle autolinee, è stato trovato il cadavere di un uomo: stando ai primi accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per gli accertamenti e i rilievi del caso, si tratterebbe di un tossicodipendente di 42 anni che da qualche giorno aveva fatto perdere le proprie tracce. A trovare il corpo, in un luogo dove più volte in passato si erano appartati insieme per consumare sostanze stupefacenti, è stato un suo amico che qualche giorno fa aveva dato l'allarme temendo gli fosse successo qualcosa, non avendo avuto più sue notizie. Timori che avevano trovato conferma nella circostanza che il 42enne, già da una decina di giorni non si era più recato presso il Servizio Dipendenze dell'Asl di Latina per la terapia.

I militari dell'Arma hanno raccolto la versione del testimone e hanno effettuato i rilievi sul luogo del ritrovamento prima di procedere con la rimozione della salma, sottoposta a sequestro per consentire gli accertamenti medico legali del caso. L'ipotesi più accreditata resta quella dell'overdose, per questo gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per risalire al pusher che potrebbe avere ceduto la dose fatale alla vittima.