Violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto a sottoporsi all'accertamento disposto dai Carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente stradale.



E' accaduto nella notte a cavallo tra sabato e domenica, lungo le Coste di Sezze, dopo che un uomo di 48 anni era rimasto vittima di un incidente stradale che aveva provocato da solo, senza causare, fortunatamente, danni ad alcuno. Poteva essere una banalità, ma a causa delle condizioni dell'uomo, la faccenda si è notevolmente complicata.

Ed è stato così che a Sezze è stato necessario l'intervento del Nucleo Operativo Radiomobile di Latina per placare le stramberie di un residente che era stato segnalato perché ritenuto responsabile di un incidente stradale autonomo.

Immediato l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R., della Compagnia dei Carabinieri Nucleo Operativo Radiomobile di Latina, diretta dal Tenente Colonnello

Antonio De Lise che, nel corso dell'accertamento, gli chiedevano di sottoporsi alla prova del palloncino, ed invece sono stati investiti da una serie di improperi e frasi ingiuriose. L'uomo in evidente stato di agitazione ha iniziato a dare in escandescenze contro i Militari intervenuti sul posto.

E' stato così che il 48enne, è stato denunciato a piede libero per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

L'uomo in seguito ad un sinistro stradale che aveva causato in autonomia, durante la fase di identificazione condotte dagli uomini del NOR andava in escandescenza rifiutandosi di essere sottoposto a controllo etilometrico e proferendo ai militari operanti frasi offensive e ingiuriose. Visto lo stato di agitazione in cui versava il 48enne i Militari del NOR hanno chiesto anche l'intervento del personale sanitario che, una volta giunto sul posto con l'ausilio di un' ambulanza dell'ARES 118, lo hanno sedato e trasportato al Santa Maria Goretti di Latina.