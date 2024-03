Quattro colpi di pistola in pieno giorno e lungo una delle vie più trafficate e frequentate della città: via Aldo Moro. E' successo ieri qualche minuto prima delle 10. In pieno giorno. Qualcuno avrebbe esploso i colpi da un'auto in transito diretti verso una vettura parcheggiata davanti al bar Epicentro, probabilmente di proprietà dello stesso titolare. Lui e altri commercianti della zona sono infatti stati ascoltati dai militari dell'Arma del Reparto territoriale per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini che potrebbero arrivare anche dalle diverse telecamere presenti in tutto il quartiere. Un episodio che torna a inquietare la comunità dopo i primi due mesi dell'anno alto tasso di tensione.