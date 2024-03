Si è presentato la scorsa notte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in preda ad un disturbo intestinale, lamentando dolori circoscritti in una precisa zona del corpo, senza però entrare nello specifico del problema e nel merito di cosa fosse successo.

Quello che era accaduto gli operatori sanitari lo hanno scoperto dopo l'esame radiologico.

Incastrato nel retto dell'uomo c'era un contenitore, esattamente un tubo di gel lubrificante, uno degli accessori maggiormente usati per rendere più piacevoli diversi tipi di rapporto, ma tra i meno celebrati.

Il contenitore di gel era incastrato di poco sopra al retto. I medici, evitando inutili tentativi per estrarre il tubo di lubrificante, hanno ritenuto opportuno ricorrere all'intervento chirurgico. Ma quando l'uomo ha capito che sarebbe finito sotto i ferri, ha preferito abbandonare l'ospedale e tornarsene a casa. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di convincerlo a farsi operare. L'uomo ha rifiutato l'intervento, ma difficilmente potrà convivere ancora per molto, senza conseguenze, con il tubo di gel lubrificante incastrato nel retto.