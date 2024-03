Raid notturno, in un negozio del centro storico di Latina, dove ignoti hanno rubato 33 cellulari, 8 orologi e 4 tablet.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 10 e l'11 marzo, a Latina: i malviventi hanno divelto la porta d'ingresso in vetro con un martello, per poi entrare e fare razzia. Sul caso indagano i carabinieri del Nor - Sezione Radiomobile.