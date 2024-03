Un giovane di Latina sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata è stato arrestato nella tarda serata di lunedì nella zona dei pub, perché ha trasgredito le prescrizioni imposte dal giudice presentandosi nello stesso locale dove si trovava la ragazza, sua vittima di una serie di atti persecutori nel recente passato. A inchiodarlo è stato il braccialetto elettronico anti-stalker che, vista la delicatezza del caso, gli era stato applicato per decisione dell'autorità giudiziaria, tra i primi casi nel capoluogo: l'altra sera l'apparecchio ha iniziato a suonare quando appunto il ventenne ha violato la distanza minima da rispettare per non alimentare le angosce dell'ex.



L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Latina che l'altra sera sono intervenuti con una pattuglia della Sezione Radiomobile in seguito alla segnalazione ricevuta dalla centrale operativa del comando provinciale. I braccialetti elettronici anti-stalking con rilevatore satellitare della posizione sono simili a quelli utilizzati per gli arresti domiciliari, ma in questo caso sono associati a un dispositivo indossato anche dalla parte offesa, che trasmette un segnale direttamente al numero unico d'emergenza 112 quando la distanza tra vittima e stalker fissata dal giudice non viene rispettata, localizzando i due soggetti in tempo reale.