Un singolare danneggiamento di un'auto si è registrato ieri notte nel parcheggio di via Legnano situato di fronte alla scuola primaria "Daniele" dell'istituto comprensivo "Giovanni Cena". Un residente infatti ieri mattina ha trovato la propria vettura sfondata soprattutto nella parte posteriore: utilizzando forse una mazza o un bastone, uno o più ignoti hanno distrutto i vetri posteriori di una Fiat 500X lasciata in sosta nel parcheggio. In frantumi sia il lunotto che i due vetri laterali posteriori.

L'episodio ha tutta l'aria di essere un raid vandalico, difficile al contrario immaginare che la vettura sia stata presa di mira dai ladri che in quella zona hanno già colpito più volte in passato: per rubare all'interno dell'abitacolo sarebbe bastato loro rompere uno solo dei vetri per raggiungere la maniglia della serratura e aprire lo sportello dall'esterno. Invece l'azione sembra essere stata organizzata per portare a termine uno sgarro.