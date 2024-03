L'ispezione effettuata dal medico legale sul corpo della donna escludeva segni di violenza e la salma è stata poi trasportata presso la camera mortuaria del nosocomio di Latina per esame autoptico così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Nella serata di ieri, ad Aprilia, Carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione operativa congiuntamente ai Carabinieri della locale Stazione e al personale del 118, intervenivano a seguito di una segnalazione effettuata da cittadino rumeno, classe 79, che riferiva di aver rinvenuto il corpo privo di vita di una concittadina classe 80, residente a Latina, all'interno di un'abitazione di pertinenza di un capannone adibito a falegnameria, dove entrambi lavorano come dipendenti.

