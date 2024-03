Il procedimento versa in fase cautelare, con la conseguenza che per il sottoposto alla misura vige il principio di presunzione di innocenza.

L'attività di indagine, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, a seguito di una denuncia querela presentata dal direttore dell'Ater Latina, ha consentito di dimostrare come alcuni cittadini nordafricani, da alcuni mesi, avessero occupato arbitrariamente l'abitazione dell'ente.

