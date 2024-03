Il decesso di un uomo di 66 anni, all'interno dell'appartamento dove abitava da solo, ha richiesto l'intervento dei soccorritori e ha fatto scattare una serie di accertamenti perché le circostanze del ritrovamento hanno destato qualche sospetto.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando un familiare dell'uomo, che soffriva una patologia ed era stato soccorso anche in altre circostanze, ha allertato il numero unico d'emergenza 112 dopo avere cercato invano di contattarlo, temendo gli fosse capitato qualcosa. In effetti quando gli operatori del pronto intervento sanitario si sono presentati alla porta dell'appartamento, hanno suonato senza ricevere risposta: sono stati i Vigili del Fuoco, utilizzando una scala, a raggiungere il balcone dell'abitazione al primo piano del palazzo, entrando nell'alloggio attraverso una finestra.

Ma ormai non c'era più niente da fare, perché il corpo senza vita del condomino giaceva sul pavimento da diverse ore e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A quel punto però era stato chiesto l'intervento della Polizia per gli accertamenti del caso, anche perché la situazione trovata da medico e infermieri era alquanto sospetta: il cadavere giaceva supino sul pavimento della camera, con la testa riversa sotto al letto. La salma comunque non presentava segni di violenza e la porta d'ingresso della casa era chiusa con le mandate, sebbene all'interno non si trovasse la chiave. Sono stati attivati quindi una serie di accertamenti per chiarire i dubbi del caso.