Ha deposto il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo ieri mattina nel processo Status Quo che si sta celebrando in Tribunale a Latina che vede imputato Maurizio De Bellis, 56 anni di Latina, difeso nel procedimento dall'avvocato Oreste Palmieri. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Collegato in videoconferenza il pentito, un tempo in forza al clan Di Silvio, ha risposto alle domande del pubblico ministero Luigia Spinelli. L'accusa contestata nei confronti di De Bellis è quella di spaccio di droga e l'indagine - coordinata dalla Dda - era stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo. I militari - diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise - avevano ricostruito le piazze di spaccio in città in particolare di hascisc e cocaina e nell'inchiesta era finito De Bellis, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Roma. E' l'unico imputato rispetto agli altri che ha scelto il rito ordinario. Agostino Riccardo ha risposto alle domande della pubblica accusa, ha ricostruito la rete dello spaccio e ha parlato di Maurizio De Bellis.