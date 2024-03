Condanna-batosta del Tribunale di Cassino per un quarantenne della provincia di Caserta che nel 2017 ha adescato una ragazzina di 13 anni. I fatti sono avvenuti a Formia, città che l'uomo frequentava per aver avuto una relazione, all'epoca dei fatti finita, con una parente della vittima. Il verdetto è stato emesso dal giudice Martina Malvagni, a carico di A.P. quarantenne di Piedimonte Matese, nipote di un importante esponente politico della zona. L'imputato è stato riconosciuto responsabile di adescamento di minore. Agli atti i messaggi erotici che le inviava e le telefonate ricevute, nella quali la voce di lui fu riconosciuta dalla sorella maggiore della ragazzina.

