Con i lavori di ristrutturazione ormai ultimati, è già possibile ammirare il rinnovato ex Garage Ruspi sbirciando oltre le barriere del barriere del cantiere tra via Emanuele Filiberto e via Cesare Battisti. Peccato che una serie di strutture accessorie sembrano già deturpare in maniera evidente il restyling costato quasi due milioni di euro: l'edificio rinnovato non è ancora stato riaperto al pubblico, anzi il Comune non sa ancora neppure cosa farne, ma l'opera è stata già sommersa da una pioggia di critiche. Mentre gli addetti ai lavori hanno individuato persino una lunga serie di storpiature progettuali che collidono con la tutela alla quale è sottoposto l'edificio.



A balzare agli occhi è sicuramente la struttura in muratura realizzata davanti all'ingresso dell'ex Garage Ruspi, nel piazzale realizzato sul lato di largo Giovanni XXIII sacrificando oltretutto la corsia stradale che, da via Cesare Battisti, consentiva di imboccare via Emanuele Filiberto per andare verso piazza del Popolo. Stando alle simulazioni grafiche del progetto scelto per la ristrutturazione dell'immobile, era prevista una sorta di parete ricoperta di marmo perpendicolare rispetto all'ingresso dell'ex Garage Ruspi, sulla quale dovevano essere incise delle scritte: il progettista ipotizzava di incidere sul travertino "Museo della Città".

Invece quello che doveva essere un elemento decorativo dell'arredo urbano, è diventata una grande canna fumaria con tanto di coperture lamellari sovrastanti, probabilmente a servizio di un impianto interrato, forse il generatore elettrico del sistema antincendio. In ogni caso l'effetto prodotto è pessimo e non è chiaro neppure in quale fase dei lavori sia stato deciso di cambiare rispetto al progetto, tantomeno se l'amministrazione comunale fosse al corrente della variazione. O meglio del risultato finale.