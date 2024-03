Il reato di violenza sessuale è stato archiviato, resta quello di sequestro di persona nei confronti dell'uomo di origine straniera arrestato esattamente un anno fa dalla Polizia nel sito dismesso dell'ex Svar. Davanti al giudice monocratico Mario La Rosa, nei giorni scorsi, è comparso l'imputato e sono stati ascoltati gli agenti della Polizia intervenuti a seguito dell'allarme scattato al numero di emergenza.



La difesa ha presentato un'istanza relativa alla richiesta di estrarre delle foto dal telefonino dell'uomo per contestualizzare i rapporti tra l'imputato e la parte offesa che secondo quando sostenuto erano buoni.

Oltre al sequestro di persona, gli inquirenti in un primo momento avevano contestato anche il reato di violenza sessuale in base a quanto riferito dalla vittima nel corso dell'inchiesta. Come richiesto dalla difesa rappresentata dall'avvocato Maria Antonietta Cestra, il gip ha archiviato.



A quanto pare l'uomo e la donna si erano conosciuti a Roma alla stazione Termini e in quella circostanza lei avrebbe detto al 46enne che non si sentiva al sicuro e le avrebbe chiesto ospitalità. Era stato questo il racconto dell'imputato davanti al gip in sede di interrogatorio.