Torna l'allarme boccone avvelenati in città. Dopo le segnalazioni arrivate dalla periferia, nello specifico da Collemarcaccio, nelle scorse ore il problema sembra essersi spostato nel centro storico a Cisterna vecchia. Sono stati trovati tra i vicoli diversi wurstel alterati con veleno per topi o per lumache.



Un pericolo per le colonie feline presenti in luogo ma anche per i tanti cani dei residenti di Cisterna vecchia. E purtroppo un amico a quattro zampe è in fin di vita dopo averne mangiato uno. Per questo residenti e animalisti stanno facendo rete, cercando di diffondere il messaggio per informare quante più persone.



«Comunico con tanto dispiacere che purtroppo in zona Cisterna vecchia ci sono in giro dei wurstel avvelenati - scrive Noemi sui social - Purtroppo un cagnolino ne ha già mangiato uno e sta in fin di vita. Il suo padrone è disperato. Vi chiedo solo di condividere il mio post e fallo girare il più possibile e occhi aperti per i nostri amici pelosi».