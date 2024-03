La settimana scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno arrestato una donna di 42 anni e denunciato una sua complice 41enne, poiché gravemente indiziate del reato di truffa in concorso, ai danni di una signora di 74 anni di Velletri. I militari hanno notato le due donne, entrambe in trasferta dal Napoletano, durante un servizio perlustrativo del territorio e venendo insospettiti dal loro atteggiamento. Hanno quindi deciso di identificarle e controllarne eventuali precedenti che sono appunto venuti fuori immediatamente. A quel punto hanno chiesto loro di svuotare borse e tasche e hanno trovato circa 5.000 euro in contanti e diversi gioielli in oro per cui non sarebbero state in grado di fornire spiegazioni esaurienti. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che si trattava di averi consegnati da una 74enne del posto che ha detto di essere stata contattata sul telefono fisso da una donna che, spacciandosi per un Carabiniere, la informava che, di lì a breve, si sarebbe presentata a casa una collega per ritirare denaro e preziosi necessari al pagamento di spese legali collegate ad un fantomatico incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia della vittima. Così la donna ha preparato contanti e gioielli e li ha consegnati alle truffatrici. La 42enne, riconosciuta dalla vittima, è stata arrestata. Il Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto e, con il patteggiamento, condannato la donna a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) con una multa di euro 600 e l'immediata restituzione alla vittima della refurtiva sequestrata. Mentre la 41enne è stata denunciata a piede libero.