Esplode pneumatico e finisce fuori strada. E' accaduto questa mattina a Terracina, dove i Carabinieri della dipendente N.O.R.M., sono intervenuti in via Pontinia a seguito di un incidente stradale autonomo, nel quale è rimasta coinvolta un'autovettura di proprietà di un cittadino indiano classe 65, residente in San Felice Circeo, e condotta da un cittadino indiano classe 2001 residente anch'egli a San Felice Circeo. A causa dell'esplosione del pneumatico anteriore destro, il 23enne ha perso il controllo dell'auto terminando nella cunetta a bordo della carreggiata. Il malcapitato, immediatamente soccorso dal personale 118 intervenuto, è stato trasportato presso il pronto soccorso di Terracina.